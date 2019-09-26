"Толстый и тайный": СМИ стало известно о мобильном телефоне Путина

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26 сентября 2019, 22:34 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Владимир Путин использует для телефонных переговоров вне кабинета специальное мобильное устройство, которое толще обычного смартфона. Об этом пишет МК со ссылкой на источник в Кремле.

Путин может поговорить с иностранным лидером даже из полевых условий: по "мобильнику, который на вид толще обычного". А экс-президент Киргизии Аскар Акаев рассказал, что при нем переговоры никогда не записывались, пишет газета.

"Предусмотрено несколько уровней защиты, в том числе от искажения сигнала и "прослушки". Вероятность того, что официальный разговор глав двух держав будет перехвачен, - нулевая", - рассказал журналистам издания их собеседник.

Он также уточнил, что Федеральная служба охраны (ФСО) президента пользуется спецсвязью через некие военные спутники, где сигнал шифруется "с использованием секретных разработок", и на его дешифровку может уйти "не один год".