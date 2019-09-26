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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

В ЕС ответили на ультиматум Трампа о помощи Украине

, 16:59 [ «Аргументы Недели» ]

Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянчич в ответ на ультиматум, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом, назвала беспрецедентным объем помощи, оказанной Украине. 

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"Поддержка ЕС Украине в течение последних 5 лет была беспрецедентной и последовательной", - отметила дипломат, подчеркнув, что Евросоюз и европейские финансовые институты начиная с 2014 года выделили Украине свыше €15 млрд.

Кроме того, Косьянчич убеждена, что за последние 5 лет "Украина достигла большего, чем за два десятилетия до этого в результате амбициозной программы реформ, решительно поддерживаемой и сопровождаемой Европейским союзом".

Ранее, как уже сообщали "Аргументы недели", президент Соединенных штатов Дональд Трамп упрекнул Брюссель в недостаточной помощи Киеву. По его мнению, финансовую помощь Украине должен оказывать в первую очередь ЕС, а не США.

АС

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