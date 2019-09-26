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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

Борис Джонсон не будет просить об отсрочке Брексита

, 13:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay
Фото: pixabay

Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что несмотря на закон, принятый парламентом, он не будет просить Евросоюз об отсрочке Брексита.

Как сообщает НСН, так Джонсон ответил на вопрос о том, будет ли он просить ЕС отложить выход Британии из Евросоюза на три месяца, если к 19 октября ему не удастся заключить с Брюсселем новую сделку об условиях Брексита или согласовать с парламентом выход из организации без сделки, хотя по закону, вступившему в силу 9 сентября, Джонсон будет обязан это сделать.

Между тем, как сообщает Nation News, глава оппозиционной лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин призвал премьер-министра Бориса Джонсона уйти в отставку.

Корбин уверен, что премьер-министру стоит оставить свой пост из-за решения Верховного суда страны, который признал решение Джонсона приостановить работу парламента незаконным.

Ранее судьи Верховного суда вынесли решение о незаконности пророгации парламента, которую инициировал Джонсон. 28 августа он объявил о приостановке работы парламента до 14 октября. Королева Великобритании Елизавета II поддержала эту инициативу.

bl

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