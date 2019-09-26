Лавров рассказал о сюрпризе для США за невыдачу виз российской делегации

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26 сентября 2019, 13:33 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готовит "жёсткий ответ" Вашингтону на инцидент с невыдачей виз некоторым представителям российской делегации для участия в Генассамблее ООН.

В Госдуме нашли равносильный ответ США на инцидент с визами

"Он [ответ] будет. Меры мы подготовим. Не лишайте нас возможности сделать сюрприз", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предложил в ответ на действия США запретить лотерею и доступ к сайту с регистрацией грин-карт или ограничить работу агентств по оформлению.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал ситуацию с невыдачей виз "позором великой страны, как США".