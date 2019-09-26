Лавров рассказал о сюрпризе для США за невыдачу виз российской делегации

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готовит "жёсткий ответ" Вашингтону на инцидент с невыдачей виз некоторым представителям российской делегации для участия в Генассамблее ООН.
"Он [ответ] будет. Меры мы подготовим. Не лишайте нас возможности сделать сюрприз", - говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.
Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предложил в ответ на действия США запретить лотерею и доступ к сайту с регистрацией грин-карт или ограничить работу агентств по оформлению.
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал ситуацию с невыдачей виз "позором великой страны, как США".