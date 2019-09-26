Зюганов заговорил о революции

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26 сентября 2019, 10:32 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Лидер партии КПРФ коммунист Геннадий Зюганов рассказал, как должна проходить революция, о которой ранее упоминал глава «Сбербанка» Герман Греф. По словам Грефа, государственное управление необходимо реформировать.

Ранее глава «Сбербанка» заявил, что Россию неизбежно ожидает революция в госуправлении из-за активного развития инноваций. В ответ на это Зюганов отметил, что достаточно убрать из властных структур либералов, передаёт «Свободная пресса».

«„Революция“ в государственном управлении, о которой говорит Г. Греф, должна заключаться в очищении нашей страны от полчища либералов во власти, которые загнали Россию в болото кризиса. На место „дефективных менеджеров“ должны прийти толковые, радеющие за державу управленцы», - сказал Зюганов.