"Действительно неприятный эпизод", - Лаврова огорчает отказ Минска разместить российскую военную базу

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26 сентября 2019, 08:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт МИД РФ

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отреагировал на отказ Минска разместить у себя российскую военную базу. По его словам, в Белоруссии заявляют о союзническом характере отношений с РФ.

"Это действительно неприятный эпизод. Но главное не форма, а содержание. А по содержанию президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко неоднократно говорил, в том числе отвечая на вопрос о базе, что Белоруссия - союзник России на все 100%",- передаёт слова главы внешнеполитического ведомства "Коммерсантъ".

Лавров отметил, что Минск не раз говорил, что белорусские вооруженные силы нужно рассматривать, как средство защиты интересов двух стран и общей территории.

"По внешней политике в чистом виде у нас есть Программа совместных действий ... В этом документе пунктуально и педантично расписаны те совместные шаги, которые мы будем предпринимать", - пояснил он.

Лавров объяснил, что Россия тоже не разделяет некоторые внешнеполитические ценности Белоруссии, как те позицию о возращении Крыма в состав РФ. Министр добавил, что Москва не будет никого принуждать, особенно соседей и союзников.