В Госдуме попросили Зеленского перестать распространять мифы про российский Крым

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25 сентября 2019, 21:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: globallookpress.com/ Photographer © Nikolay Gyngazov

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал украинского президента перестать распространять мифы об аннексии полуострова Россией, а самому приехать и посмотреть всё лично.

Соловьёв призвал российское правительство ввести санкции против Украины

«К сожалению, Зеленский продолжает поддерживать и распространять мифы об аннексии Крыма. Мы неоднократно приглашали его в российский Крым», - заявил Шеремет.

Он отметил, что на полуостров приезжает много туристов из Украины. Депутат предложил Зеленскому спросить мнение граждан о ситуации на полуострове, если он сам не хочет его посетить, передаёт РИА Новости. Шеремет подчеркнул, что выбор крымчан вернуться в состав России был осознанным.