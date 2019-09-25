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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

В Госдуме попросили Зеленского перестать распространять мифы про российский Крым

, 21:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: globallookpress.com/ Photographer © Nikolay Gyngazov
Фото: globallookpress.com/ Photographer © Nikolay Gyngazov

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет призвал украинского президента перестать распространять мифы об аннексии полуострова Россией, а самому приехать и посмотреть всё лично.

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«К сожалению, Зеленский продолжает поддерживать и распространять мифы об аннексии Крыма. Мы неоднократно приглашали его в российский Крым», - заявил Шеремет.

Он отметил, что на полуостров приезжает много туристов из Украины. Депутат предложил Зеленскому спросить мнение граждан о ситуации на полуострове, если он сам не хочет его посетить, передаёт РИА Новости. Шеремет подчеркнул, что выбор крымчан вернуться в состав России был осознанным.

АБ

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