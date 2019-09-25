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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

Захарова: «Пелоси выставила США на всемирное посмешище»

, 18:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обнародованную Белым домом расшифровку телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

В Белом доме показали распечатку разговора Трампа и Зеленского

В Белом доме показали распечатку разговора Трампа и Зеленского

Захарова заявила, что действия председателя палаты представителей конгресса Соединённых Штатов Нэнси Пелоси выставили США посмешищем перед всем миром, передаёт Газета.RU.

«Эта такая работа у демократов в США выставлять свою страну на всемирное посмешище?» - прокомментировала инцидент Захарова. Она также предложила американцам обнародовать выступления с секретных заседаний Пентагона, ФБР и ЦРУ, а также переговоры с партнёрами по НАТО.

АБ

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