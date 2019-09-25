Захарова: «Пелоси выставила США на всемирное посмешище»

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25 сентября 2019, 18:56 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обнародованную Белым домом расшифровку телефонного разговора президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

В Белом доме показали распечатку разговора Трампа и Зеленского

Захарова заявила, что действия председателя палаты представителей конгресса Соединённых Штатов Нэнси Пелоси выставили США посмешищем перед всем миром, передаёт Газета.RU.

«Эта такая работа у демократов в США выставлять свою страну на всемирное посмешище?» - прокомментировала инцидент Захарова. Она также предложила американцам обнародовать выступления с секретных заседаний Пентагона, ФБР и ЦРУ, а также переговоры с партнёрами по НАТО.