Утверждены границы с Ростовской областью

//Политика

25 сентября 2019, 16:29 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На 26-й сессии кубанского парламента принят Закон «Об утверждении заключения соглашения об описании местоположения границы между Ростовской областью и Краснодарским краем».

С документом депутатов ознакомил главный архитектор Краснодарского края Юрий Рысин.

В своём выступлении он отметил, что закон позволит установить границы между субъектами Российской Федерации, описать их местоположение и внести сведения о таких границах в Единый государственный реестр недвижимости.

В соответствии с требованиями федерального законодательства губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и глава администрации Ростовской области Василий Голубев подписали соглашение об описании местоположения границы. По действующему законодательству подобное соглашение утверждается законом Краснодарского края.

- Документ детально проработан депутатами парламентов Краснодарского края и Ростовской области. Проведена большая подготовительная работа. Решено много спорных вопросов. В результате граница между двумя субъектами четко определена, – подчеркнул спикер краевого парламента Юрий Бурлачко.