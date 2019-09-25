Изменения в закон позволят сбалансировать местные бюджеты

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25 сентября 2019, 16:14 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В ходе 26-й сессии депутаты ЗСК одобрили внесенный главой администрации края законопроект об изменениях в региональный закон «О бюджетном процессе в Краснодарском крае». Он дополняет бюджетные полномочия ЗСК и предоставляет краевому парламенту право устанавливать нормативы отчислений доходов в местные бюджеты от отдельных неналоговых доходов, подлежащих зачислению в краевой бюджет.

Также со следующего года вырастут нормативы отчислений доходов в бюджеты городских и сельских поселений от налога на доходы физических лиц с 4 до 5 процентов. Норматив отчислений доходов в бюджеты муниципальных районов и городских округов от налога на имущество организаций будет установлен на уровне 3 процентов. В результате этого сумма дополнительных доходов бюджетов муниципальных районов и городских округов составит без малого 1,2 млрд рублей, бюджетов городских и сельских поселений – свыше 350 млн рублей.

- Поправки очень своевременные и нужные. Стабильный муниципальный бюджет – это благоустройство наших станиц и хуторов, благосостояние жителей, новые социальные программы, которых ждут люди, – прокомментировал принятие законопроекта спикер краевого парламента Юрий Бурлачко.