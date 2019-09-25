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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

Пушков рассказал, кому выгоден импичмент Трампа

, 16:23 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети
Фото: соцсети

Сенатор Совфеда Алексей Пушков предположил, кому и для чего понадобилось начинать процедуру импичмента в отношении действующего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа.

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Пушков заявил, что дальше разговоров об импичменте главы США дело не зайдёт, поскольку в Конгрессе не поддержат идею об отставке президента. При этом сенатор отметил, что оппонентам Трампа выгодно подорвать его позиции в предвыборной гонке, передаёт РИА Новости.

«Импичмента Трампу не будет. Основания хлипкие. И даже если демократы проведут решение через нижнюю палату, в сенате у республиканцев большинство — заблокируют», - считает Пушков.

АБ

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