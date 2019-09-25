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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

В Госдуме нашли равносильный ответ США на инцидент с визами

, 13:58 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт Госдума РФ
фото: сайт Госдума РФ

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отреагировал на ситуацию с невыдачей виз некотором российским дипломатам для участия в Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. По его словам, Россия должна ответить на подобные действия США.

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"Думаю, мы можем запретить всякие мероприятия наподобие лотереи грин-карт, которые США проводят исходя из своего имиджа якобы "оплота демократии". Наши меры будут такими, чтобы все обратили на это внимание", - передаёт слова политика газета "Известия".

Чепа отметил, что Россия может запретить доступ к сайту, на котором регистрируются желающие получить грин-карту, или ограничить работу агентств, которые помогают в оформлении.

Green Card - это удостоверение личности, которое позволяет неамериканскому гражданину жить и работать в США.

БА

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