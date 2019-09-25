Еще один парламентарий принят во фракцию «Единой России» в ЗСК

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25 сентября 2019, 13:23 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В кубанском парламенте состоялось собрание фракции партии «Единая Россия», которое провел ее руководитель, спикер ЗСК Юрий Бурлачко. В работе собрания приняли участие депутат Госдумы Светлана Бессараб и директор департамента внутренней политики Краснодарского края Сергей Пуликовский.

Первым депутаты рассмотрели вопрос о включении в состав парламентской фракции «Единой России» Сергея Викторовича Чвикалова, победившего на дополнительных выборах депутата ЗСК по Дальнему одномандатному избирательному округу №15. Как отметил в ходе своего выступления председатель кубанского парламента, за кандидата от «Единой России» проголосовало свыше 56 тысяч избирателей или 76,35 процента от их общего числа по данному округу.

Сергей Чвикалов прошел трудовой путь от тракториста до руководителя крупного сельскохозяйственного предприятия. В настоящее время занимает должность заместителя директора по растениеводству закрытого акционерного общества им. Т.Г. Шевченко. Награжден медалью «За выдающийся вклад в развитие Кубани» I степени. В 2015 году избран депутатом Совета муниципального образования Тбилисский район.

- Нет сомнения в том, что Сергей Викторович внесет свой вклад в развитие краевого законодательства и будет активно работать в нашей фракции, – отметил Юрий Бурлачко и пожелал ему успехов в депутатской деятельности.

Об итогах выборов, прошедших в Единый день голосования 8 сентября 2019 года в Краснодарском крае, доложил первый заместитель руководителя фракции Николай Гриценко. По его мнению, избирательная кампания «Осень – 2019» войдет в историю как самая масштабная по размаху. Выступающий подчеркнул, что на Кубани выборы прошли четко и организованно, при высокой явке избирателей. По итогам голосования наибольшее число депутатских мандатов получила «Единая Россия».

Юрий Бурлачко призвал кубанских депутатов оказывать содействие избранным парламентариям в формировании правовой и политической культуры. Надо, как считает спикер ЗСК, активнее взаимодействовать в вопросах реализации национальных проектов и госпрограмм, в решении проблем населения, а также делиться накопленным опытом с избирателями.

Далее о практике работы по развитию сельскохозяйственного производства и улучшению условий жизни сельских тружеников в рамках реализации партийного проекта «Российское село» отчитался член фракции, директор ООО «Концерн агропромышленных предприятий «Возрождение» Андрей Куемжиев.