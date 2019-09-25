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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

"Орал так, что в какой-то момент понял, что начнут стёкла вылетать": Соловьёв устроил скандал в студии своей программы

, 12:51 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Komsomolyskaya Pravda/ globallookpress.com
фото: Komsomolyskaya Pravda/ globallookpress.com

Известный российский телеведущий Владимир Соловьев не сдержался в прямом эфире программы "Вечер" и сорвался на гостя - общественного деятеля Григория Амнуэля. Известно, что беседа шла о временах холокоста.

Григорий Амнуэль во время обсуждения намекнул Владимиру Соловьёву, что в трагедии виноваты советские солдаты. На что телеведущий начал резко реагировать, приводить аргументы в пользу военнослужащих и советовать эксперту перечитать книги по истории.

"Владимир перешёл на крик, не имея реальных аргументов опровергнуть то, что я говорил. Потому что, к сожалению, действительно, аргументы истории очень трудно опровергнуть. Можно, конечно, прибегнуть к фальсификации, что десятилетиями было в советской пропаганде", - пояснил Амнуэль изданию "Царьград".

Сам Соловьёв после инцидента написал в своём Телеграм - канале, что не хочет слышать "весь этот либеральный бред про нашу историю".

"Орал так, что в какой-то момент понял, что в соседних домах начнут стёкла вылетать ... Не могу я слышать весь этот либеральный бред про нашу историю", - отметил ведущий.

В студии он заявил, что ни у кого не хватало "подлости" обвинить Россию виновником холокоста, даже у поляка, которого он выгнал с программы. 

БА

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Известный российский телеведущий Владимир Соловьев не сдержался в прямом эфире программы "Вечер" и сорвался на гостя - общественного деятеля Григория Амнуэля. Известно…

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