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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

Небензя назвал инцидент с визами "позором для великой нации"

, 09:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Постоянный представитель РФ при Организации Объединённых Наций Василий Небензя оценил ситуацию с визовым инцидентом в Соединённых Штатах. По его словам, РФ не волнуют предлоги, по которым некоторым представителям российской делегации не предоставили визы.

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"Это просто недопустимо ... это позор для такой великой страны, как США, - прибегать к таким низким мерам", - передаёт слова постпреда РФ при ООН газета "СП" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Небензя отметил, что США, как "страна-хозяйка штаб-квартиры", должны соблюдать и выполнять обязательства, которые предусмотрены по соглашению с ООН ,а иные причины поступка Россию не интересуют.

Ранее член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко заявил, что подобный инцидент может поставить вопрос о переносе штаб-квартиры ООН.

БА

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