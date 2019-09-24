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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

Пушков оценил ультиматум Трампа по отношению к ЕС

, 22:40 [ «Аргументы Недели» ]

Российский сенатор Алексей Пушков объяснил выдвинутый президентом США Дональдом Трампом ультиматум по Украине нежеланием Вашингтона финансировать Киев. Об этом он написал в своем Twitter. 

Трамп поставил ультиматум о военной помощи Украине

Трамп поставил ультиматум о военной помощи Украине

По словам Пушкова, Европейский союз в целом не слишком активно финансирует Украину, но при этом выделил Киеву больше, чем Соединенные штаты Америки, которые за последние пять лет дали "от силы три миллиарда".

"На 2017 Киев получил от США всего 1,3 млрд долларов, причем в основном на военные цели. Таким образом, дело не в Евросоюзе. Трамп просто не хочет тратить деньги на Украину", - отметил он в своем посте.

Напомним, ранее АН сообщали, что американский президент Дональд Трамп поставил ультиматум: США приостанавливают оказание военной помощи Украине до тех пор, пока поддержку Киеву не начнет предоставлять ЕС.

АС

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