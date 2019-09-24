Трамп поставил ультиматум о военной помощи Украине

Америка не хочет нести основную нагрузку по выделению финансовой помощи Украине, Вашингтон оставляет за собой право приостановить ее, пока поддержку Киеву не начнет предоставлять ЕС.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп: "Мы даем большое количество денег, и я спрашиваю: с какой стати?" - сказал глава Белого дома на Генеральной ассамблее Организации объединенных Наций, передает РИА Новости.
Американский лидер добавил, что финансовую помощь Украине должен оказывать в первую очередь Евросоюз, а не США: "но они не делают этого. Только Соединенные штаты Америки", - отметил в своей речи глава Вашингтона.
Напомним, ранее АН сообщали, что СМИ узнали от высокопоставленных чиновников американской администрации о распоряжении Трампа по временной блокировке выделения военной помощи Украине из-за коррупции в стране.