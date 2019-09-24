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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

Трамп поставил ультиматум о военной помощи Украине

, 21:31 [ «Аргументы Недели» ]

Америка не хочет нести основную нагрузку по выделению финансовой помощи Украине, Вашингтон оставляет за собой право приостановить ее, пока поддержку Киеву не начнет предоставлять ЕС. 

СМИ: Трамп распорядился заморозить военную помощь Украине из-за коррупции

СМИ: Трамп распорядился заморозить военную помощь Украине из-за коррупции

Об этом заявил президент США Дональд Трамп: "Мы даем большое количество денег, и я спрашиваю: с какой стати?" - сказал глава Белого дома на Генеральной ассамблее Организации объединенных Наций, передает РИА Новости.

Американский лидер добавил, что финансовую помощь Украине должен оказывать в первую очередь Евросоюз, а не США: "но они не делают этого. Только Соединенные штаты Америки", - отметил в своей речи глава Вашингтона.

Напомним, ранее АН сообщали, что СМИ узнали от высокопоставленных чиновников американской администрации о распоряжении Трампа по временной блокировке выделения военной помощи Украине из-за коррупции в стране.

АС

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