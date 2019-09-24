Скандал в Германии: жителям Донбасса с российскими паспортами выдали визы в ФРГ

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24 сентября 2019, 20:31 [ «Аргументы Недели» ]

Депутата немецкой Свободной демократической партии Ренату Альт возмутило, что Берлин выдает жителям Донбасса с российскими паспортами визы в Германию. Об этом сообщает издание Bild.

С апреля Германия выдала почти 100 тыс. виз владельцам паспортов РФ, часть из них приходится на жителей Донбасса. Альт раскритиковала такие действия Германии и направила запрос властям страны с просьбой разъяснить ситуацию.

"Федеральный канцлер и федеральный министр иностранных дел выражают речи в поддержку украинскому правительству. Но в то же время легко ставят визы в российские паспорта, которые Путин раздает на востоке Украины!"- возмутилась депутат.

По ее словам, такими действиями власти ФРГ "подрывают все попытки" по достижению мира на Украине. Правительство Германии же ответило, что не видит разницы между паспортами РФ и теми, что выданы жителям ДНР и ЛНР по упрощенной системе.