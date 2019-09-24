Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

Скандал в Германии: жителям Донбасса с российскими паспортами выдали визы в ФРГ

, 20:31 [ «Аргументы Недели» ]

Депутата немецкой Свободной демократической партии Ренату Альт возмутило, что Берлин выдает жителям Донбасса с российскими паспортами визы в Германию. Об этом сообщает издание Bild.

С апреля Германия выдала почти 100 тыс. виз владельцам паспортов РФ, часть из них приходится на жителей Донбасса. Альт раскритиковала такие действия Германии и направила запрос властям страны с просьбой разъяснить ситуацию.

"Федеральный канцлер и федеральный министр иностранных дел выражают речи в поддержку украинскому правительству. Но в то же время легко ставят визы в российские паспорта, которые Путин раздает на востоке Украины!"- возмутилась депутат.

По ее словам, такими действиями власти ФРГ "подрывают все попытки" по достижению мира на Украине. Правительство Германии же ответило, что не видит разницы между паспортами РФ и теми, что выданы жителям ДНР и ЛНР по упрощенной системе.

АС

//картина дня

В мире

Как сейчас живут в Сирии

Как сейчас живут в Сирии

Война в Сирии закончена. Об этом Кремль объявил официально. Любят ли там русских и как Сирия возвращается к тихой жизни, посмотрел корреспондент АН. В переводе с арабского садык — это друг. В Сирии теперь это еще и синоним слова «русский». Особенно, если речь идет о глубинке.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу высказался специальный представитель американского дипломатического ведомства Курт Волкер.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

Роман Надежды Дягилевой «Дневник на двоих» обрел большую популярность. Книга, рассказывающая об отношениях глазами и мужчины, и женщины, для многих…

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан