Янукович планирует вернуться на Украину

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24 сентября 2019, 19:29 [ «Аргументы Недели» ]

globallookpress.com

Сбежавший из страны экс-президент Украины Виктор Янукович готовится вернуться на родину, сообщают украинские СМИ. Об этом журналистам рассказал адвокат политика Виталий Сердюк.

По его словам, в настоящий момент защита бывшего президента Украины Виктора Януковича работает над тем, чтобы обеспечить ему возможность вернуться в страну: на территории РФ политик "находится временно".

"Основные задачи, такие как привлечение виновных в совершении антиконституционного захвата власти или государственного переворота, сейчас выполняются", - пояснил Сердюк в разговоре с украинскими СМИ.

Напомним, на Украине в феврале 2014 года произошел госпереворот. Верховная Рада отстранила Януковича от власти. Накануне Апелляционный суд Киева начал рассмотрение апелляции на приговор экс-главе страны.