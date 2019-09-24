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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

В Госдуме ответили на инициативу Киева ввести морскую границу с РФ

, 18:32 [ «Аргументы Недели» ]

Инициатива сотрудников украинской "Госгидрографии" начать переговоры о введении морской границы между РФ и Украиной - это попытка снова привлечь внимание к вопросу о принадлежности Крыма.

Такое мнение выразил в интервью газете "Известия" депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик. По его словам, Украина ищет и изобретает все новые "креативные" ходы для акцентирования внимания.

Его точку зрения разделяет также депутат Госдумы РФ от Республики Крым Михаил Шеремет, который отметил, что эта идея - мошенническая схема, подразумевающая создание точки напряжения в Черноморском бассейне.

АС

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