В Госдуме ответили на инициативу Киева ввести морскую границу с РФ

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24 сентября 2019, 18:32 [ «Аргументы Недели» ]

Инициатива сотрудников украинской "Госгидрографии" начать переговоры о введении морской границы между РФ и Украиной - это попытка снова привлечь внимание к вопросу о принадлежности Крыма.

Такое мнение выразил в интервью газете "Известия" депутат Государственной думы от Севастополя Дмитрий Белик. По его словам, Украина ищет и изобретает все новые "креативные" ходы для акцентирования внимания.

Его точку зрения разделяет также депутат Госдумы РФ от Республики Крым Михаил Шеремет, который отметил, что эта идея - мошенническая схема, подразумевающая создание точки напряжения в Черноморском бассейне.