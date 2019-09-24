//Политика 13+

24 сентября 2019, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]

Кремль наблюдает за внутриамериканскими трениями, однако не будет комментировать сложившуюся ситуацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Речь идет о конфликте, разгоревшемся в США после разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Песков добавил, что российские власти не считают себя вправе комментировать историю между Вашингтоном и Киевом.

"Но когда речь заходила о России, конечно, вся дискуссия, как правило, основывалась на абсолютно пустых, лживых фактах, несостоятельных измышлениях и так далее", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк. Этому предшествовал скандал: американского лидера Дональда Трампа обвинили в шантаже Зеленского. Также ему пригрозили за это импичментом.