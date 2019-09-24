Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

Песков: Кремль наблюдает за "внутриамериканскими трениями"

, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]

Кремль наблюдает за внутриамериканскими трениями, однако не будет комментировать сложившуюся ситуацию. Об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.

Речь идет о конфликте, разгоревшемся в США после разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Песков добавил, что российские власти не считают себя вправе комментировать историю между Вашингтоном и Киевом.

"Но когда речь заходила о России, конечно, вся дискуссия, как правило, основывалась на абсолютно пустых, лживых фактах, несостоятельных измышлениях и так далее", - подчеркнул пресс-секретарь российского лидера.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нью-Йорк. Этому предшествовал скандал: американского лидера Дональда Трампа обвинили в шантаже Зеленского. Также ему пригрозили за это импичментом.

АС

//картина дня

В мире

Как сейчас живут в Сирии

Как сейчас живут в Сирии

Война в Сирии закончена. Об этом Кремль объявил официально. Любят ли там русских и как Сирия возвращается к тихой жизни, посмотрел корреспондент АН. В переводе с арабского садык — это друг. В Сирии теперь это еще и синоним слова «русский». Особенно, если речь идет о глубинке.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу высказался специальный представитель американского дипломатического ведомства Курт Волкер.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

Роман Надежды Дягилевой «Дневник на двоих» обрел большую популярность. Книга, рассказывающая об отношениях глазами и мужчины, и женщины, для многих…

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан