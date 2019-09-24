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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

Николас Мадуро сегодня прибудет в Москву с официальным визитом

, 13:10 [ «Аргументы Недели» ]

фото: x99/ZUMAPRESS.com
фото: x99/ZUMAPRESS.com
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник, 24 сентября, прибудет в Москву с официальным визитом. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.
 
По словам дипломата, Мадуро прибудет в столицу России сегодня, однако основным днем визита станет завтрашний день, передает РИА "Новости".
 
В минувший понедельник, 23 сентября, венесуэльский лидер сообщил, что через несколько часов отправится с официальным визитом в РФ. По словам Николаса Мадуро, в рамках своей поездки он планирует встретиться с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.
 
 
ЕТ

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