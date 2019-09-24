Николас Мадуро сегодня прибудет в Москву с официальным визитом

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во вторник, 24 сентября, прибудет в Москву с официальным визитом. Соответствующую информацию ранее сегодня предоставил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

По словам дипломата, Мадуро прибудет в столицу России сегодня, однако основным днем визита станет завтрашний день, передает РИА "Новости"

В минувший понедельник, 23 сентября, венесуэльский лидер сообщил, что через несколько часов отправится с официальным визитом в РФ. По словам Николаса Мадуро, в рамках своей поездки он планирует встретиться с главой Российской Федерации Владимиром Путиным.