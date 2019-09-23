В Эстонии возмущены заявлениями об освобождении страны Красной армией

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23 сентября 2019, 18:59 [ «Аргументы Недели» ]

Министерство иностранных дел Эстонии выразило возмущение в связи с публикацией российскими коллегами документов об освобождении республики советскими войсками, назвав информацию "исторически неверной".

"Мы глубоко возмущены тем, что Россия продолжает распространять историческую несправедливость и сводить к минимуму различные преступления советского режима", - заявили в эстонском внешнеполитическом ведомстве.

Там также отметили, что Эстонская Республика не участвовала во ВОВ и пострадала как от нацистской Германии, так и от "советской оккупации": "СССР не освободил Эстонию, а оккупировал нас почти на 50 лет".

Посольство РФ в Эстонии ответило, что "правда основана на фактах": "И говорят они о том, что Красная армия освободила Эстонию в сентябре 1944 года, понеся огромные потери после кровопролитных боев с нацистами".