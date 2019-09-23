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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

Глава МИД Ирана назвал позерством действия США на Ближнем Востоке

23 сентября 2019, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью CBS раскритиковал решение США перебросить дополнительный воинский контингент на Ближний Восток после атак на объекты Саудовской Аравии.

"Я не думаю, что такое позерство может как-то помочь в решении проблемы. Я не уверен, что мы можем избежать войны... Я уверен, что тот, кто ее начнет, не будет тем, кто войну закончит", - сказал господин Зариф.

В пятницу глава Пентагона Марк Эспер и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд заявили, что Вашингтон направляет дополнительный воинский контингент и средства ПВО на Ближний Восток.

Аналитики же отмечают, что потенциальное вооруженное столкновение не отвечает интересам ни США, ни Ирана. По мнению экспертов, цель "словесного противостояния" Тегерана и Вашингтона - добиться взаимных уступок.

АС

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