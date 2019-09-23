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В кабмине опровергли данные о масштабном сокращении госслужащих в ближайшее время

23 сентября 2019, 14:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов отреагировал на сообщение о масштабном сокращении государственных служащих в 2020 году. По его словам, высказывания первого замминистра финансов Татьяны Нестеренко преждевременны.

Замглавы Минфина анонсировала масштабное сокращение госслужащих

Замглавы Минфина анонсировала масштабное сокращение госслужащих

"Никаких окончательных решений по реформированию госслужбы, сокращению количества госслужащих и повышению зарплат в госсекторе на данный момент нет", - передаёт слова Осипова "РБК".

Представитель кабмина отметил, что сейчас правительство обсуждает разные концепции и подходы к реформированию. Осипов сообщил, что в ближайшее время Дмитрий Медведев соберёт несколько совещаний, на которых будут представлены и разработаны основные принципы и направления реформы.

"Затем выработанные предложения будут доложены главе государства", - заключил он.

 

БА

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