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В кабмине опровергли данные о масштабном сокращении госслужащих в ближайшее время
23 сентября 2019, 14:35 [ «Аргументы Недели» ]
Пресс-секретарь премьер-министра РФ Олег Осипов отреагировал на сообщение о масштабном сокращении государственных служащих в 2020 году. По его словам, высказывания первого замминистра финансов Татьяны Нестеренко преждевременны.
"Никаких окончательных решений по реформированию госслужбы, сокращению количества госслужащих и повышению зарплат в госсекторе на данный момент нет", - передаёт слова Осипова "РБК".
Представитель кабмина отметил, что сейчас правительство обсуждает разные концепции и подходы к реформированию. Осипов сообщил, что в ближайшее время Дмитрий Медведев соберёт несколько совещаний, на которых будут представлены и разработаны основные принципы и направления реформы.
"Затем выработанные предложения будут доложены главе государства", - заключил он.