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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

Эрдоган и Трамп провели телефонный разговор

23 сентября 2019, 08:35 [ «Аргументы Недели» ]

фото: Xinhua
фото: Xinhua

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в минувшее воскресенье, 22 сентября, позвонил главе Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу. Руководители двух стран провели телефонные переговоры.

Согласно последней информации, Эрдоган и Трамп в рамках беседы обсудили двусторонние отношения. Политики также поделились мнениями о текущих региональных проблемах, передает ФБА "Экономика сегодня".

Ранее стало известно, что в Анкаре завершились турецко-американские переговоры по созданию безопасной зоны в северо-восточной части Сирии вдоль границы с Турцией. Стороны смогли прийти к соглашению об организации координационного центра по совместным операциям.

ЕТ

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