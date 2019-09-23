"Как чемодан без ручки - бросить жалко, а нести не хочется", - Пушков о финансовой помощи Украине

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23 сентября 2019, 07:31 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт Совета Федерации

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков отреагировал на призыв президента Соединённых Штатов Дональда Трампа к Евросоюзу выделять больше денег на безопасность украинских граждан.

Трамп возмутился, что Европа даёт Украине меньше денег, чем США

Пушков считает, что американский лидер просто решил сэкономить. Однако, сенатор отметил, что Евросоюз и так понёс большие финансовые потери от введения антироссийских санкций, а США нет.

"А теперь ЕС должен и Украину содержать, оплачивая курс США. А с другой - призыв Трампа говорит о невысоком место Украины в системе приоритетов главы США. Оттого он и хочет переложить заботу о ней на плечи европейцев. Как чемодан без ручки - бросить жалко, а нести не хочется. Пусть лучше несут европейские союзники", - пояснил Пушков в Twitter.

Ранее Дональда Трампа возмутило, что США выделяют Украине большее денег, чем ЕС. По его мнению, "Германия, Франция и ЕС должны тратить больше на поддержку" страны.