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"Как чемодан без ручки - бросить жалко, а нести не хочется", - Пушков о финансовой помощи Украине
23 сентября 2019, 07:31 [ «Аргументы Недели» ]
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков отреагировал на призыв президента Соединённых Штатов Дональда Трампа к Евросоюзу выделять больше денег на безопасность украинских граждан.
Пушков считает, что американский лидер просто решил сэкономить. Однако, сенатор отметил, что Евросоюз и так понёс большие финансовые потери от введения антироссийских санкций, а США нет.
"А теперь ЕС должен и Украину содержать, оплачивая курс США. А с другой - призыв Трампа говорит о невысоком место Украины в системе приоритетов главы США. Оттого он и хочет переложить заботу о ней на плечи европейцев. Как чемодан без ручки - бросить жалко, а нести не хочется. Пусть лучше несут европейские союзники", - пояснил Пушков в Twitter.
Ранее Дональда Трампа возмутило, что США выделяют Украине большее денег, чем ЕС. По его мнению, "Германия, Франция и ЕС должны тратить больше на поддержку" страны.