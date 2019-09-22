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Посольство РФ напомнило Роули о неподсудности России британским судам
22 сентября 2019, 19:19 [ «Аргументы Недели» ]
Посольство России в Великобритании указало британцу Чарльзу Роули, что Россия неподсудна английским судам. Об этом сообщил в воскресенье представитель российского диппредставительства.
В комментарии Daily Mirror он заявил, что Россия полностью разделяет стремление Роули установить истину вокруг отравления его самого и погибшей Дон Стерджес. Дипломат отметил, что в этом деле остается много "вопросов без ответа".
Однако, касаемо "гипотетического иска к России", который собрался подать британец, в диппредставительстве напомнили Роули, что в силу принципа суверенного равенства Российская Федерация неподсудна судам государства Великобритания.
Ранее "АН" сообщали, что Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере миллиона фунтов стерлингов.