Украинский генерал назвал явные признаки окончания войны в Донбассе

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22 сентября 2019, 17:28 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-представитель миссии Украины при НАТО генерал-майор Петр Гаращук назвал некоторые признаки, которые, по его мнению, могут говорить о готовности Кремля к окончанию конфликта в Донбассе.

Обмен осужденными между Москвой и Киевом, а также "осторожные заявления" президента России Владимира Путина могут являться признаками окончания конфликта. По его мнению, "российское общество уже устало от войны" и "от гробов, которые они получают".

"Все это - деэскалация", - заявил Гаращук в эфире украинского телеканала. По его мнению, только Путин и Зеленский могут решить вопрос о прекращении огня в Донбассе и отводе войск. При этом Зеленскому нельзя ехать в Москву и надо играть "главную скрипку".