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22 сентября 2019, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт Совета Федерации

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал ситуацию, которая сложилась в Соединённых Штатах вокруг телефонного разговора президента Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.

Байден призвал главу Вашингтона опубликовать стенограмму беседы с Зеленским

"В США - «украинский скандал». Кандидат в президенты Байден, перепуганный тем, что выяснение дел его сына на Украине, да и его собственной роли, подорвёт его шансы на выборах, обвиняет Трампа в давлении на Зеленского. Киев защищает Трампа: не дай бог поссориться с ним...", - высказался сенатор в Twitter.

Ранее сообщалось, что бывший вице-президент США Джо Байден призвал Трампа немедленно опубликовать стенограмму телефонного разговора с главой Украины. По его словам, в ходе разговора американский лидер превысил свои должностные полномочия. Известно, что обвинения начались с того, что Трамп "неоднократно оказывал давление на Зеленского, чтобы тот открыл расследование в отношении сына Джо Байдена".