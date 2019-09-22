//Политика 13+
Пушков отреагировал на скандал вокруг Трампа и Зеленского: "в США - "украинский скандал"
22 сентября 2019, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал ситуацию, которая сложилась в Соединённых Штатах вокруг телефонного разговора президента Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского.
"В США - «украинский скандал». Кандидат в президенты Байден, перепуганный тем, что выяснение дел его сына на Украине, да и его собственной роли, подорвёт его шансы на выборах, обвиняет Трампа в давлении на Зеленского. Киев защищает Трампа: не дай бог поссориться с ним...", - высказался сенатор в Twitter.
Ранее сообщалось, что бывший вице-президент США Джо Байден призвал Трампа немедленно опубликовать стенограмму телефонного разговора с главой Украины. По его словам, в ходе разговора американский лидер превысил свои должностные полномочия. Известно, что обвинения начались с того, что Трамп "неоднократно оказывал давление на Зеленского, чтобы тот открыл расследование в отношении сына Джо Байдена".