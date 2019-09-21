Байден призвал главу Вашингтона опубликовать стенограмму беседы с Зеленским

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21 сентября 2019, 17:49 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший вице-президент США Джо Байден призвал президента страны Дональда Трампа немедленно опубликовать стенограмму недавнего телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, если опубликованные данные о беседе двух лидеров верны, то президент США Дональд Трамп действительно "не знает границ своему желанию злоупотреблять властью и унижать" Соединенные штаты Америки.

"Его поведение особенно отвратительно потому, что оно затрагивает внешнюю политику нашей страны и подрывает национальную безопасность ради политических интересов", - подчеркнул Байден в своем аккаунте Twitter.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Трамп "в ходе июльского телефонного разговора неоднократно оказывал давление на президента Украины, чтобы тот открыл расследование в отношении сына Джо Байдена".