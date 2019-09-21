Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

Байден призвал главу Вашингтона опубликовать стенограмму беседы с Зеленским

21 сентября 2019, 17:49 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший вице-президент США Джо Байден призвал президента страны Дональда Трампа немедленно опубликовать стенограмму недавнего телефонного разговора с главой Украины Владимиром Зеленским.

По его словам, если опубликованные данные о беседе двух лидеров верны, то президент США Дональд Трамп действительно "не знает границ своему желанию злоупотреблять властью и унижать" Соединенные штаты Америки.

"Его поведение особенно отвратительно потому, что оно затрагивает внешнюю политику нашей страны и подрывает национальную безопасность ради политических интересов", - подчеркнул Байден в своем аккаунте Twitter.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Трамп "в ходе июльского телефонного разговора неоднократно оказывал давление на президента Украины, чтобы тот открыл расследование в отношении сына Джо Байдена".

АС

//картина дня

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ и Китаем проведет военно-морские учения в Индийском океане и Оманском заливе.

Глава международного департамента Генштаба ВС Ирана Мохаммад Шалтуки заявил, что в скором времени страна вместе с РФ…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Психолог и блогер Павел Жавнеров объяснил, чем вызвано активное обсуждение вокруг заболевания актрисы Анастасии Заворотнюк. Знаменитость находится в больнице в тяжёлом…

//новости ан

//новости ан