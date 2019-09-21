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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

В МИД Украины сообщили о подготовке нового обмена заключенными с РФ

21 сентября 2019, 15:27 [ «Аргументы Недели» ]

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал, что Москва и Киев ведут активное обсуждение очередного обмена заключенными. Переговоры ведут лично президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский.

"Я хочу вам сказать, что работа продвигается очень активно, я не буду ничего анонсировать, но я надеюсь, что в ближайшее время у нас будут дополнительные основания для радости", - сказал министр, которого цитирует ТАСС.

Пристайко отметил, что странам уже удалось принять непростые решения и заплатить за них высокую цену. Обсуждение носит деликатный характер, поэтому Зеленский не посвящает в детали западных партнеров, добавил политик.

Напомним, 7 сентября между Москвой и Киевом состоялся обмен заключенными по формуле "35 на 35". Главой РФ были помилованы одиннадцать осужденных украинских граждан, также были освобождены 24 украинских военных моряка.

АС

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