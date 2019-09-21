В Госдуме выступили в защиту ЭКО

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21 сентября 2019, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов отреагировал на заявление протоиерея Димитрия Смирнова о запрете крестить детей, рожденных в результате ЭКО.

В РПЦ против крещения детей, родившихся благодаря ЭКО или суррогатной матери

"Ничего страшного. Ребенок родился. На чем базируется такое, иногда, неприязненное отношение? Оно базируется на том, что первые технологии ЭКО подразумевали умерщвление некоторых оплодотворенных клеток и отборе только самых сильных. Сейчас - немножко другое. Сейчас эта технология позволяет дарить жизнь, и дарить жизнь не противоестественным способом", - передаёт слова Милонова АГН "Москва".

Политик отметил, что ЭКО - прогресс в медицине, а медицина - "постижение тех законов божьих, которые созданы богом для того, чтобы защитить людей".

Ранее протоиерей Димитрий Смирнов, который возглавляет патриаршую комиссию по делам семьи, заявил, что ЭКО - это последствие абортов, а суррогатное материнство напоминает "проституцию".