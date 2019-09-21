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В Госдуме выступили в защиту ЭКО
21 сентября 2019, 12:59 [ «Аргументы Недели» ]
Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов отреагировал на заявление протоиерея Димитрия Смирнова о запрете крестить детей, рожденных в результате ЭКО.
"Ничего страшного. Ребенок родился. На чем базируется такое, иногда, неприязненное отношение? Оно базируется на том, что первые технологии ЭКО подразумевали умерщвление некоторых оплодотворенных клеток и отборе только самых сильных. Сейчас - немножко другое. Сейчас эта технология позволяет дарить жизнь, и дарить жизнь не противоестественным способом", - передаёт слова Милонова АГН "Москва".
Политик отметил, что ЭКО - прогресс в медицине, а медицина - "постижение тех законов божьих, которые созданы богом для того, чтобы защитить людей".
Ранее протоиерей Димитрий Смирнов, который возглавляет патриаршую комиссию по делам семьи, заявил, что ЭКО - это последствие абортов, а суррогатное материнство напоминает "проституцию".