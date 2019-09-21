В Татарстане депутат приостановил членство в ЛДПР после слов Жириновского

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21 сентября 2019, 12:19 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]

депутат ЛДПР Эдуард Шарафиев на скриншоте youtube-видео

Первая сессия парламента Татарстана закончилась сканадлом. Депутат от ЛДПР Эдуард Шарафиев объявил о приостановлении членства в партии. Причиной такого решения стали слова лидера партии, Владимира Жириновского, о процветающей Казани.

Ранее Жириновский оскандалился своим выступлением с парламентской трибуны. Лидер ЛДПР обрушился с критикой к принципам формирования бюджета.

«Завалили Казань деньгами! Северный Кавказ — деньгами! А потом удивляетесь, что в русских областях меньше рожают! Это чудовищно!» — заявил Владимир Жириновский: «Принимая бюджет, вы раздаете всем национальным регионам больше, налогов меньше — живи Казань, расцветай. Стройте мечети до небес!»

Депутата от ЛДПР в татарском парламенте Эдуарда Шарафиева эти слова возмутили. Он объявил о приостановлении своего членства в партии.

Впрочем, это решение носит больше провокативный характер. Совсем выходить из ЛДПР Шарафиев не намерен. Существенных претензий, кроме как, к выступлению своего лидера, у татарского либерал-демократа нет. И теперь он требует диалога с Владимиром Жириновским. Сообщается, что пока реакции из московского офиса ЛДПР на решение коллеги не было.

ОБЪЯСНЕНИЕ ДЕПУТАТА ЛДПР ИЗ ТАТАРСТАНА