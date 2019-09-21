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21 сентября 2019, 11:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Instagram

Телеведущая Ольга Скабеева резко отреагировала на слова украинской журналистки Янины Соколовской о проплывающем "трупе" России. Инцидент произошёл в эфире программы "60 минут" на канале "Россия 1".

В студии шла речь об истекающем газовом контракте между РФ и Украиной. Соколовская заявила, что Москве придётся идти на любые условия Киева после решения суда Евросоюза по газопроводу Opal, чтобы не сорвать европейские контракты.

"И теперь уже вы клянчите у нас: пожалуйста, купите у нас газ, дайте нам транзит ... а мы ждем, пока ваш "труп" аккуратно проплывет мимо нас", - пояснила украинская журналистка.

Тогда телеведущая не выдержала и осадила Соколовскую, иронично ответив, "главное, когда глумишься, не умереть от холода".