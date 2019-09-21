В МИД Украины рассказали, оказывал ли Трамп давление на Зеленского

Ранее издание Wall Street Journal сообщило со ссылкой на источники, что Трамп не раз оказывал давление на Зеленского, чтобы тот открыл расследование в отношении сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. В частности, американский политик якобы говорил об этом во время беседы с украинским коллегой минувшим летом.

Пристайко заявил, что телефонная беседа в июле этого года была долгой и дружеской. Разговор касался множества вопросов, на которые надо было иметь "довольно серьезные ответы". Глава МИД Украины, однако, подчеркнул, что Зеленский имеет право оставить в тайне содержание беседы с другим президентом, передает РИА "Новости". По словам дипломата, давление на украинского лидера не оказывалось.