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20 сентября 2019, 19:01 [ «Аргументы Недели» ]

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев назвал глупостью высказывание главнокомандующего ВВС США в Европе Джеффри Ли Харригана о том, что США имеют план для прорыва российских ПВО в Калининграде. Минобороны заявило о защищенности Калининграда от угроз со стороны "залетных генералов"

Премьер посоветовал американским военным в первую очередь обратить внимание на собственную систему противоракетной обороны, которая накануне не смогла предотвратить атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии.

"Мне кажется, нужно этим заниматься, а не пытаться формулировать дурацкие идеи", - сказал Медведев, подчеркнув, что планы Пентагона все равно не смогут быть реализованы, передает в пятницу слова премьера РИА Новости.

Ранее главнокомандующий ВВС США в Европе заявил, что на случай агрессии со стороны России у американцев есть уже отработанный на данный момент план по уничтожению интегрированной системы ПВО в Калининградской области.