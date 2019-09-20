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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

У Зеленского назвали дату встречи с Трампом

20 сентября 2019, 17:57 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]

скриншот предвыборного youtube-видео Владимира Зеленского
скриншот предвыборного youtube-видео Владимира Зеленского

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа все-таки состоится. Офис президента Украины назвал дату. Об этом сообщили украинские СМИ.

Они увидят друг друга и пожмут руки меньше, чем через неделю: в среду.

«Встреча президента Украины и президента Соединенных Штатов Америки запланирована на 25 сентября», — заявили с пафосом в администрации Зеленского.

На следующей неделе начинается визит украинского лидера в Соединенные Штаты. Офис Зеленского анонсировал несколько встреч, но не назвал с кем именно будет встречаться Зеленский.

График у президента Украины будет достаточно напряженным. Помимо встречи с Дональдом Трампом на среду у него запланировано выступление в рамках 74 сессии Генассамблеи ООН.

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