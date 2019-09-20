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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика

Киев назвал недоразумением срыв переговоров в Минске

20 сентября 2019, 16:58 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]

Вадим Пристайко на скриншоте youtube-видео
Вадим Пристайко на скриншоте youtube-видео

Глава украинского МИД Вадим Пристайко объяснил причины отказа украинской делегации от подписания «формулы Штайнмайера». Переговорщики должны были подписать документ. Однако украинская сторона отказалась это делать. Теперь официальный Киев вынужден объясняться за демарш своих представителей.

По словам Пристайко причиной отказа стали технические недоразумения.

«Представитель Украины выразил определенные замечания, которые, я думаю, будут обработаны позже», — заявил глава МИД Украины и пояснил, что в текст могут быть внесены правки: «Когда они переформулируют более точно, тогда мы посмотрим, что произошло с нашим предложением и можем ли мы это предлагать лидерам, чтобы они встречались».

«Формула Штайнмайера» — это комплекс решений, которые предложил экс-глава немецкого МИД. Он предполагал пути реализации Минских соглашений и механизм признания особого статуса ДНР и ЛНР.

Ранее Пристайко заявлял о согласии Украины с «формулой Штайнмайера». Однако представители Украины в контактной группе отказались подписывать документ и сорвали переговорный процесс в Минске.

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