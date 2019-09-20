Спикер ЗСК встретился с представителем МИД

//Политика

20 сентября 2019, 16:22 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел встречу с исполняющим обязанности руководителя Представительства МИД России в городе Краснодаре Сергеем Манько.

В начале встречи исполняющий обязанности руководителя Представительства МИД России в городе Краснодаре подарил спикеру кубанского парламента книгу об истории Южной Осетия. Автором ее является сам Сергей Манько, и написал он об этой Республике, где трудился по линии МИД до недавнего времени.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия Кубани с иностранными партнерами, перспективы развития инвестиционной привлекательности региона для международного бизнеса. Речь шла и о сочинском международном инвестиционном форуме, который является важнейшим инструментом укрепления внешнеэкономических связей Кубани.

Как отметил Юрий Бурлачко, Кубань сегодня не только аграрный регион, гарант продовольственной безопасности страны, но и территория с иными возможностями, интересная как для инвесторов, так и для россиян, переезжающих в край из других регионов страны. Рост населения создает нагрузку на учреждения социальной сферы. И сегодня край берет на себя обязательства по развитию социальной инфраструктуры: строятся новые детские сады, школы, больницы. А к развитию такой перспективной отрасли экономики, как промышленность, очень важно привлекать инвесторов.

- Губернатором Кубани предложена Стратегия социально-экономического развития края до 2030 года, упор в ней делается на поддержку промышленности. Разработана соответствующая госпрограмма, действует Фонд развития промышленности. Без инвестора, в том числе зарубежного, двигать эти процессы достаточно проблематично, особенно, учитывая динамику роста населения нашего региона. Так что сделать предстоит очень многое, – сказал Юрий Бурлачко.

Сергей Манько рассказал об основных направлениях работы Представительства. По его словам, полномочия структуры недавно были расширены – теперь к ним относится территория Республики Адыгея. Также он отметил, что Президентом РФ В.В. Путиным поставлена задача оказывать всемерное содействие регионам во внешнеэкономической деятельности для привлечения инвестиций.

По мнению Сергея Манько, в Краснодарском крае для этого создана благоприятная обстановка. Регион входит в зону ответственности 17 представительств иностранных государств: 7 генконсульств, 2 отделений посольств, 8 почетных консульств, часть из которых расположена на территории края. При содействии Представительства регион заключил 19 соглашений с зарубежными партнерами.

- Наша деятельность в особенности актуальна для Кубани, поскольку она может быть отнесена к регионам, ориентированным на экспорт – он в крае в два раза превышает импорт, – сказал Сергей Манько.

Также Сергей Манько озвучил предложение приглашать сотрудников дипмиссий на различные мероприятия краевого уровня, чтобы задействовать их ресурсы в продвижении экономических возможностей края.

Юрий Бурлачко заверил, что ЗСК со своей стороны готово оказывать содействие в работе по укреплению международных связей Краснодарского края, так как это важный аспект в развитии региона. ЗСК имеет собственный опыт выстраивания межпарламентских связей с зарубежными коллегами. За годы работы в кубанском парламенте с целью обмена опытом побывали парламентские делегации различных государств, подписаны соглашения о сотрудничестве.