Захарова процитировала предупреждение фейсбук об интересах ФБР к русским

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20 сентября 2019, 14:31 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]

скриншот предупреждения Facebook

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова опубликовала на своей странице скриншот с предупреждением социальной сети Facebook. В нем рассказывается об интересе американских спецслужб к русскоязычным.

Предупреждение стало объяснением причины появления рекламы одного из пользователей Facebook. Федеральное бюро расследований США воспользовалось привилегиями рекламодателя.

«Рекламодатель «FBI — Federal Bureu of Investigation» хочет охватить людей, которые разговаривают на следующем языке: «Русский»,— сообщается в предупреждении: «Данный выбор основывается на информации из таких источников, как ваш профиль на Facebook».

Поясняется, что одна из причин демонстрации рекламы заключается в интересе ФБР к русскоязычным людям старше 18 лет, который находятся или живут неподалеку от столицы США — Вашингтона.

Мария Захарова не стала обрушиваться с критикой в адрес американских спецслужб. В пояснении к скриншоту предупреждения она лишь коротко написала: «Для профилактики сознания».