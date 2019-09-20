Лавров рассказал, что США начали размещать оружие в космосе

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20 сентября 2019, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Сергей Лавров назвал ревизионизмом политику Соединённых Штатов относительно начала работы по размещению в космосе оружия. По мнению главы российского МИД, США таким образом отвергает все попытки заключить соответствующий мораторий, передаёт КП.

«Вашингтон приступил к реализации планов размещения оружия в космосе, отвергая предложения договориться об универсальном моратории на такую деятельность», - рассказал министр иностранных дел России.

По словам Лаврова, в Соединённых Штатах начали медийную компанию, которая предшествует отказу Америки от Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.