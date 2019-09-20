Политолог оценил слова о нападении НАТО на Калининград в случае конфликта

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20 сентября 2019, 09:19 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: pixabay.com

Политолог Владимир Брутер прокомментировал слова американского генерала Джеффри Харригана о том, что в случае войны с Россией одной из первых целей НАТО станет Калининградская область.

В США рассказали, что станет одной из главных целей в случае войны с Россией

Брутер отметил, что в Вашингтоне уверены, будто Калининград, несмотря на свою стратегическую значимость, является довольно уязвимым. При этом эксперт подчеркнул, что подобное мнение Запада не является новинкой, передаёт RT.

«В Вашингтоне считают, что противовоздушная оборона в Калининграде — самое уязвимое место, из которого, тем не менее, Россия гораздо быстрее, чем из любого другого, может создать систему или военную группировку, которая будет эффективно противостоять Западу... В данном сообщении нет никаких новаций», - сказал Брутер.