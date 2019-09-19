Оставшаяся без работы экс-депутат Савченко стала телеведущей

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19 сентября 2019, 19:30 [«Аргументы Недели», Сергей Среда ]

скриншот youtube-видео проморолика

Скандальной известная как на Украине, так и в России Надежда Савченко стала ведущей украинского телеканала ZIK. Она обещает раскрыть подковерные игры и тайны Верховной Рады.

Савченко не так давно попала в новости с заявлениями о трудностях поиска работы. В новый парламент Надежда не прошла, за нее проголосовали только восемь человек. Теперь уже экс-депутат Верховной Рады напомнила о своей принципиальности в поведении. И пояснила, что редкий работодатель захочет терпеть ее трудный характер.

Она даже хотела искать работу, связанную с физическим трудом. И в поисках работы подала документы в центр занятости. Но телевизионщики быстро сориентировались и пригласили Савченко на работу.

«Я нахожусь здесь не для политиков, не для олигархов, не для журналистов. Я нахожусь здесь для вас, украинцы», — заявила Савченко в проморолике. Она пообещала рассказывать о секретах украинского парламента, его кулуарных разговорах, порядках и традициях.

Появление Надежды Савченко анонсировал телеканал ZIK. Он принадлежит ТРК «112 ТВ». Им владеет депутат от «Оппозиционного блока» Тарас Козак.



