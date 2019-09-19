Финляндия откроет еще один погранпункт на границе с РФ

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19 сентября 2019, 17:57 [ «Аргументы Недели» ]

Финляндия в 2024 году откроет для туристов погранпункт Париккала-Сювяоро. Он может стать четвертым по популярности пунктом пропуска для грузового транспорта и пятым - для пассажирского.

Погранпункт не придется оборудовать заново: проход через границу в Париккало уже существует, однако им пользуются для импорта леса из России. Через него проходят специалисты и техника, которая ввозит лес.

В Хельсинки уверены, что с открытием этого пункта в бюджет страны ежегодно будет поступать до 80 млн евро. Пункт пограничного пропуска будет располагаться между финским городом Париккала и карельским Сювяора.

Напомним, Россия ранее интересовалась вопросом открытия полноценного пункта пропуска для международного движения еще в апреле 2017 года. Проект оценивался в более чем 20 млн евро и требовал 6 млн в год на содержание.