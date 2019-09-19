Песков отреагировал на публикации своей дочери о деле Устинова

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19 сентября 2019, 13:59 [ «Аргументы Недели» ]

фото: сайт kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение о публикации своей дочери Елизаветы на тему приговора, вынесенного актёру Павлу Устинову.

Елизавета Пескова увидела в «деле Устинова» другую сторону

"Не считаю возможным комментировать публикации моей дочери. Часто с ними не соглашаюсь, часто соглашаюсь, но в данном случае не считаю возможным для себя это комментировать", - передаёт слова представителя Кремля РЕН ТВ.

Песков отметил, что администрация президента не просматривает все посты блогеров. По его словам, он не имеет никакого отношения к публикации или пропаже поста Елизаветы.

Ранее Елизавета Пескова выразила мнение, что "дело Устинова" может выглядеть совсем не так, как кажется на первый взгляд.