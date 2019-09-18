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18 сентября 2019, 19:56 [ «Аргументы Недели» ]

globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин пошутил над ситуацией, когда бизнесмен не решился лично передать свои документы главе государства. Видео со встречи опубликовано на сайте президента.

"Давайте сюда! Зачем эта лишняя бюрократия и лишнее звено? Дима, отдай", - с юмором попросил Путин одного из руководителей АСИ Дмитрия Пескова передать бумаги о новом проекте, связанном с разработкой небольших спутников.

Обратившийся к Путину бизнесмен рассказал, что его компания регулярно сталкивается с большим количеством бюрократических барьеров, которые мешают развитию. В ответ президент заметил, что с бюрократией сталкиваются многие.