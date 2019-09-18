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Трамп объявил о назначении нового советника по нацбезопасности
18 сентября 2019, 19:06 [ «Аргументы Недели» ]
Президент США Дональд Трамп рассказал, кого именно назначит своим новым помощником по национальной безопасности. Об этом американский лидер сообщил в среду на своей странице в Twitter.
"Я рад объявить, что предлагаю Роберта О'Брайена, который сейчас успешно занимает должность специального посланника президента в госдепе по делам заложников, как нашего нового советника", - написал он.
По словам Трампа, он много работал с О'Брайеном и уверен, что тот отлично справится. Напомним, на посту советника по национальной безопасности О'Брайен сменит Джона Болтона, которого Трамп уволил 10 сентября.