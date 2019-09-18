Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

Трамп объявил о назначении нового советника по нацбезопасности

18 сентября 2019, 19:06 [ «Аргументы Недели» ]

Президент США Дональд Трамп рассказал, кого именно назначит своим новым помощником по национальной безопасности. Об этом американский лидер сообщил в среду на своей странице в Twitter.

"Я рад объявить, что предлагаю Роберта О'Брайена, который сейчас успешно занимает должность специального посланника президента в госдепе по делам заложников, как нашего нового советника", - написал он.

По словам Трампа, он много работал с О'Брайеном и уверен, что тот отлично справится. Напомним, на посту советника по национальной безопасности О'Брайен сменит Джона Болтона, которого Трамп уволил 10 сентября.

АС

//картина дня

В мире

Прогноз о неизбежном «поглощении» Белоруссии Россией обнародовали на Украине

Прогноз о неизбежном «поглощении» Белоруссии Россией обнародовали на Украине

Российская Федерация и Белоруссия в будущем станут одним государством. С соответствующим прогнозом выступил некоторое время назад Айдер Муждабаев, переехавший на Украину отечественный журналист.

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления. Об этом сообщил в среду в Facebook глава республики Сергей Аксенов.

Все руководители городских и районных администраций в Крыму сложили свои полномочия, подав соответствующие заявления…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Хирурги нижегородской детской областной клинической больницы удалили трёхлетней девочке нейрогенную опухоль размером с кулак. Отмечается, что новообразование оказывало…

//новости ан

Мама одного из учеников школы в Ростове-на Дону добилась проверки в отношении учителя, которая показался ей слишком женственным. "Педагог он хороший, но внешний вид..." …

Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк раскритиковал новую стратегию по "возвращению" полуострова, которую…

//новости ан

Известная российская телеведущая и актриса Юлия Меньшова рассказала об отношении отца - режиссёра Владимира Меньшова к себе и родным людям. По её словам, после рождения…

Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения северокорейских браконьеров на сотрудников пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю в Японском…

По предварительным итогам муниципальных выборов в Санкт-Петербурге «Справедливая Россия» получила 107 мандатов. Ещё около 35 мандатов партия лишилась в результате…