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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Политика 13+

Пушков прокомментировал стратегию украинского генерала по "возвращению" Крыма

18 сентября 2019, 18:39 [ «Аргументы Недели» ]

globallookpress.com
globallookpress.com

Российский сенатор Алексей Пушков с иронией высказался относительно стратегии по возвращению Крыма под контроль Киева, которую предложил экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж. 

Экс-глава внешней разведки Украины придумал план завладения российским Крымом

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"Киевские фантазии о возвращении Крыма - не более, чем фантомные боли. Не будет ни "свободных зон", ни "ментальных сопряжений". Крым прочно перешел в разряд легенд и мифов украинской истории", - написал Пушков в своем официальном аккаунте сервиса микроблогов Twittеr.

По его словам, для Киева украинский Крым ушел в прошлое безвозвратно. Конечно, об этом еще можно рассказать, однако вернуть его назад уже не получится, вопреки заявлению Маломужа о том, что полуостров вернется в состав Украины, если последняя завоюет статус сверхдержавы.

АС

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