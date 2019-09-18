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Пушков прокомментировал стратегию украинского генерала по "возвращению" Крыма
18 сентября 2019, 18:39 [ «Аргументы Недели» ]
Российский сенатор Алексей Пушков с иронией высказался относительно стратегии по возвращению Крыма под контроль Киева, которую предложил экс-глава внешней разведки Украины Николай Маломуж.
"Киевские фантазии о возвращении Крыма - не более, чем фантомные боли. Не будет ни "свободных зон", ни "ментальных сопряжений". Крым прочно перешел в разряд легенд и мифов украинской истории", - написал Пушков в своем официальном аккаунте сервиса микроблогов Twittеr.
По его словам, для Киева украинский Крым ушел в прошлое безвозвратно. Конечно, об этом еще можно рассказать, однако вернуть его назад уже не получится, вопреки заявлению Маломужа о том, что полуостров вернется в состав Украины, если последняя завоюет статус сверхдержавы.