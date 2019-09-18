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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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"Мы не продаемся, крымчане назад не вернутся", - в Крыму негативно восприняли новую стратегию по "возвращению" полуострова

18 сентября 2019, 14:34 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com
фото: pixabay.com

Председатель комитета Госсовета Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк раскритиковал новую стратегию по "возвращению" полуострова, которую предложил экс - глава внешней разведки Украины Николай Маломуж. По его словам, он совершенно не разбирается в экономике.

Ранее украинский генерал заявил, что жители Крыма сами вернутся на Украину, когда та станет мощной страной. Суть модели, которую предложил Маломуж, заключается в введении полуострова в свободную экономическую зону с международным форматом. Он считает, что западные страны могли бы оказывать поддержку и обеспечивать совместно с Украиной эффективное функционирование. Проведут "свободные выборы" главы Крыма и сформируют его статус на 10 лет.

"Он не понимает, о чем говорит. Какой экономический расцвет, когда мы шесть лет наблюдаем, как Украина загибается? Это во-первых. А во-вторых, крымчане провели референдум, на котором почти единогласно проголосовали за выход из состава Украины и воссоединение с Россией, не из экономических соображений, а из моральных", - передаёт слова Черняка "ФАН".

Представитель Крыма отметил, что полуостров всегда был и будет российским. Черняк заявил, что люди голосовали за возвращение домой, а не за получение денег или прочих благ. Он посоветовал генералу почитать аналитику, прежде чем строить планы, за которые становится стыдно.

"Мы не продаемся ... Крымчане выбрали свой путь и назад не вернутся", - заключил он.

БА

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